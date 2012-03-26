Власенко: Влада затягує розгляд справи Тимошенко у Європейському суді

Українська влада навмисно затягує розгляд справи екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у Європейському суді з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Качанівською виправною колонією Харкова, де відбуває покарання Ю.Тимошенко, заявив захисник екс-прем’єра, народний депутат Сергій Власенко.

Він підкреслив, що термін комунікації з урядом України сплив, однак Європейський суд досі не отримав належним чином оформлені відповіді на поставлені питання.

Це, за словами С.Власенка, гальмує призначення конкретної дати початку розгляду справи.

«Термін, наданий українській владі на відповіді, закінчився, але влада робить усе, щоб цей процес затягти. Європейський суд – це не Печерський суд Києва і не Київський районний суд Харкова, які можуть наплювати на все, оголосити обмеження строків, щось іще. Європейський суд станом на п’ятницю не отримав від уряду належним чином оформлені відповіді», - сказав С.Власенко.

За його словами, зараз неможливо сказати, коли Європейський суд почне слухання справи Ю.Тимошенко, однак він висловив сподівання, що ця справа буде розглянута якнайшвидше.

«Як тільки ці відповіді надійдуть, Юлія Володимирівна та її представники у Європейському суді будуть належним чином поінформовані, і тоді буде зрозуміло щодо строків розгляду справи. Але ми все ж таки сподіваємося, що ця справа буде розглянута якнайшвидше», - сказав С.Власенко.