Журналістам розказали, навіщо Президентові німецький радник

Надзвичайний та Повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Дітмар ШТЮДЕМАНН, призначений позаштатним радником Президента України, консультуватиме Віктора ЮЩЕНКА з питань україно-німецьких відносин і європейської інтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Секретаріаті глави держави повідомила керівник прес-служби Президента Лариса МУДРАК.

У свою чергу, радник Президента, керівник Служби правової політики Микола ПОЛУДЬОННИЙ, відповідаючи на питання журналістів, зазначив, що предметну компетенцію кожного радника призначає сам В.ЮЩЕНКО.

«Якщо він (Президент – УНІАН) потребує порад у певній галузі, напевно, він у праві визначити відповідну особу, яку він вважає достойною бути його радником», - сказав М.ПОЛУДЬОННИЙ.

Він також додав, що це не перший випадок призначення іноземного громадянина позаштатним радником Президента, нагадавши, що раніше на таку посаду був призначений російський політик Борис НЕМЦОВ.

У свою чергу, Л.МУДРАК додала, що прес-служба раніше поцікавилася у Президента щодо питань, якими буде займатися Д.ШТЮДЕМАНН, і отримала відповідь, що в його компетенцію будуть входити «консультації з приводу українсько-німецьких взаємин і питань європейської інтеграції».

Як повідомляв УНІАН, 25 травня Президент України В.ЮЩЕНКО призначив Д.ШТЮДЕМАННА своїм позаштатним радником.