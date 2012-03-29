БЮТ: Ніякого арешту на 40 діб Авакова не було прийнято

Про це повідомив депутат фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій Пашинський, якого цитує прес-служба.

"На жаль, ми в черговий раз бачимо, що Генпрокуратура перетворилася на брехливий рупор діючого режиму", - сказав він.

Пашинський повідомив, що у четвер відбулося попереднє засідання апеляційного суду Рима з приводу справи про екстрадицію Авакова, яке складалося з двох питань: встановлення особи Авакова і його позиція щодо запиту Генпрокуратури України про екстрадицію.

"Ніякого арешту на 40 діб, як про це заявила Генпрокуратура, не було прийнято", - сказав він.

Депутат повідомив, що наступне судове засідання, де буде розглядатися питання про обрання міри запобіжного заходу, призначене італійським суддею на 10 квітня.

"Наскільки мені відомо, Арсен Борисович Аваков на даному етапі не просить політичного притулку в Італії, так як вважає себе українським громадянином і політиком, який ні в чому не винен та збирається і далі продовжувати боротьбу з діючим режимом на своїй Батьківщині", - сказав Пашинський.

В свою чергу, як повідомляв УНІАН, адвокат Авакова Юрій Вишневецький повідомив, що італійські адвокати екс-губернатора надали суду документи про те, що його переслідують з політичних мотивів.

Українська правда