Митники заявляють, що не тримали німецьких журналістів 7 годин

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Як зазначається у повідомленні, коментуючи заяву німецьких журналістів щодо начебто 7-годинної затримки на українсько-польському кордоні, директор Департаменту розвитку митної інфраструктури та інформаційного співробітництва Держмитслужби Ігор Тимофєєв зазначив, що Держмитслужба провела службову перевірку.

За словами І.Тимофєєва, під час перевірки було відібрано відповідні пояснення, проаналізовано матеріали відеоспостереження та документи. В результаті було з’ясовано, що оформлення німецьких журналістів та їхнього обладнання здійснювалося у відповідності до всіх вимог чинного законодавства. У пункті пропуску Ягодин-Дорохуськ журналісти перебували не 7, як було вказано, а 4 години, з яких фактичне митне оформлення здійснювалося лише близько 50 хвилин, що повністю відповідає усім нормативам, наголосив І.Тимофєєв.

За його даними, решта часу було витрачено через те, що вказані особи втрачали щойно видані їм документи чи забували своєчасно надати документи для митного оформлення. «Тобто затрималися на кордоні виключно через власну недбалість», - підкреслив директор департаменту.

Він також наголосив, що при цьому співробітники митниці не лише не перешкоджали, а й всіляко сприяли тому, щоб німецькі журналісти якнайшвидше перетнули українсько-польський кордон.

І.Тимофєєв також зазначив, що швидка та комфортна процедура перетину кордону в контексті підготовки та проведення Євро-2012 на сьогодні є одним із найважливіших пріоритетів у роботі Держмитслужби, а тому зазначене питання постійно перебуває в зоні особливої уваги відомства, як на центральному рівні, так і у відповідних митницях на кордоні.

За даними Deutsche Welle, німецький журналіст Олаф Зундермаєр та двоє його колег з німецької телерадіокомпанії RBB мали намір підготувати серію теле- і радіосюжетів про польські й українські міста, які прийматимуть цьогорічний чемпіонат Європи з футболу. У подорож вони вирушили на автомобілях. Крім того, про свої враження від побаченого журналісти розповідають у спеціальному блозі.

Кульмінацією подорожі німецьких репортерів стала ніч, проведена на українсько-польському кордоні, на пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин». «Всі формальності з польськими прикордонниками були з’ясовані за 15-20 хвилин. Це при тому, що як знімальна група ми мали із собою мікроавтобус, повний обладнання. На все це потрібно чимало документів, але наша телерадіокомпанія подбала про всі папери, і спершу проблем на кордоні не було. Вони почалися лише на українському боці кордону», - повідомив О.Зундермаєр.

За словами журналіста, українські митники змусили знімальну групу чекати сім годин.

«Нам нічого не казали щодо якихось проблем із паперами. Нас просто змусили чекати, хоча жодних інших автомобілів на пропускному пункті на той момент не було», - стверджує О.Зундермаєр.

Протягом ночі, поки німці чекали на пропуск, вони спілкувалися з водіями польських і українських вантажівок. «Водії прямо казали нам, що ми зможемо проїхати швидко лише якщо заплатимо прикордонникам. Зазвичай, залежно від того, що ти везеш, прийнято платити від 20 до 50 євро», - зазначив журналіст.

Журналістів пропустили через кордон лише під ранок, не пояснюючи, у чому полягала складність перевірки їхніх документів.

Водночас О.Зундермаєр заявив, що за понаднормове перебування їхнього мікроавтобуса на стоянці прикордонників з них почали вимагати гроші, бо безкоштовно авто може стояти там чотири години, а простояло сім. Він зазначив, що журналісти не заплатили прикордонникам і назвав Україну «найбільш корумпованою країною Європи».