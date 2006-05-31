Улюбленого пастора Черновецького не пустили на шоу до Малахова

Вранці в середу, 31 травня, при проходженні прикордонного контролю в московському аеропорту "Шереметьєво-1" був затриманий, а потім висланий з Росії лідер української харизматичної церкви "Посольство Боже" Сандей Аделаджа.

Аделаджа прибув до Росії на запрошення ведучого популярного ток-шоу "Пусть говорят" Андрія Малахова, який вирішив присвятити випуск 31 травня питанням релігії і сектам.

За свідченням очевидців, при затриманні Аделаджа співробітники прикордонного контролю консультувалися з кимось по телефону. На момент прильоту у нього була відкрита річна віза РФ. Причини затримання і висилки прикордонний контроль називати не став.

"Російська влада боїться, що я можу принести до Росії "Помаранчеву революцію", - заявив Аделаджа, повернувшись до Києва.

Як відомо, парафіянином "Посольства Божого" є мер Києва Леонід Черновецький.

Кореспондент