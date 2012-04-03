Донька Тимошенко каже, що німецькі лікарі проінспектують клініку Укрзалізниці

Донька Юлії Тимошенко Євгенія стверджує, що німецькі лікарі мають намір найближчим часом відвідати її матір у Качанівській колонії та перевірити запропоновану клініку для лікування екс-прем’єра.

Про це вона заявила сьогодні на брифінгу біля Качанівської колонії, повідомили УНІАН в прес-службі “БЮТ-Батьківщина”.

Є.Тимошенко зауважила, що її матір має бути переведена лише у спеціалізовану клініку, яку буде рекомендовано німецькими лікарями.

Вона зазначила, що згідно з рішення Європейського суду Ю.Тимошенко має лікуватися у спеціалізованій лікарні, і це лікування має проводитися незалежними лікарями. «Ні перша, ні друга умова Європейського суду не була виконана Міністерством охорони здоров’я», - сказала вона, додавши, що саме тому сьогодні німецькі лікарі заявили, що вони не можуть оцінити клініку, яка була запропонована.

«Моя мама має бути переведена у ту клініку, яка буде рекомендована німецькими лікарями», - наголосила донька Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, сайт Ю.Тимошенко повідомив, що німецькі лікарі, які у складі міжнародної медичної комісії брали участь в обстеженні стану здоров`я колишнього прем’єра, не можуть оцінити можливості Центральної клінічної лікарні "Укрзалізниці" у Харкові, в якій Міністерство охорони здоров`я України планує лікувати екс-прем`єра, і пропонують лікувати її клініці Charite (Німеччина).

"У пресі повідомляється про майбутнє переведення Ю.Тимошенко до однієї з українських лікарень за межами харківської колонії. Університетська клініка Charite не може оцінити лікування у цій клініці, тому що вона не знайома з її умовами. Однак, Charite не відмовляється від своєї пропозиції лікувати пацієнтку у нашій клініці", - йдеться у прес-релізі, поширеному клінікою Charite.

Довідка УНІАН. 14-15 лютого міжнародна медична комісія у складі німецьких, канадських лікарів та українських лікарів оглянула Ю.Тимошенко, яка відбуває покарання у Качанівській виправній колонії у Харкові.