Партія регіонів: Ющенко продемонстрував кричущу правову неграмотність

Прес-служба Партії регіонів заявляє, що для внесення змін до Конституції України необхідно 300 голосів народних депутатів.

Як говориться в заяві прес-служби Партії регіонів, переданій агентству УНІАН, «глава держави, Президент Віктор ЮЩЕНКО, який, по суті, має бути гарантом Конституції, проявляє абсолютне її незнання».

«У своїй недавній заяві пан ЮЩЕНКО продемонстрував справді кричущу правову неграмотність, стверджуючи, що для схвалення законопроектів, наслідком яких є внесення змін до першого розділу Конституції, потрібно 226 голосів народних депутатів», - зазначає прес-служба.

Як говориться в заяві, «насправді ж, про що в Основному Законі сказано дуже чітко, для здійснення цієї процедури необхідно 300 голосів народних обранців».

«Якби справа була дійсно такою, як намагається переконати всіх нас Президент, то країна вже давно одержала б російську мову як другу державну.

Залишається тільки жалкувати, що подібна конституційна некомпетентність Президента і його численних юристів стала нормою сьогоднішнього українського життя. Нам сумно усвідомлювати, що після подібних правових ляпів, що виходять від глави держави і його радників, від Секретаріату Президента не варто чекати адекватної правової оцінки подій, що відбуваються в країні”, відзначає прес-служба Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня, перебуваючи з робочою поїздкою в Київській області, Президент В.ЮЩЕНКО назвав “політичною авантюрою” намір Партії регіонів провести референдум про статус російської мови і вступ України до НАТО.

За словами Президента, процедура внесення відповідних законодавчих змін має чітко виписаний в Конституції юридичний механізм. Зокрема, В.ЮЩЕНКО нагадав, що необхідно вносити зміни в перший розділ Конституції, для цього потрібно, щоб 226 народних депутатів схвалили відповідний законопроект, потім щодо нього має надати висновок Конституційний Суд, і після отримання висновку 300 депутатів знову повинні ухвалити ці зміни, після чого це рішення має бути введене в дію на всеукраїнському референдумі.

Президент зазначив, що це єдиний механізм введення в дію відповідних змін.