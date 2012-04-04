А в Януковича розповіли, про що говорили з директором Freedom House (фото)

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час півторагодинної розмови сторони провели плідну дискусію з широкого кола питань, що стосуються політичних процесів сучасної України.Президент звернув особливу увагу на реформування системи кримінальної юстиції. В.Янукович зокрема зазначив, що в парламенті вже пройшов перше читання проект нового Кримінального процесуального кодексу.

Серед іншого, глава держави та виконавчий директор Freedom House також торкнулися питання виборів до Верховної Ради України восени цього року. Президент наголосив, що парламентські вибори відбудуться чесно і прозоро.

Крім того, В.Янукович та Д.Креймер обговорили низку питань української та міжнародної проблематики.

Як повідомляв УНІАН, виконавчий директор правозахисної організації Freedom House Девід Креймер відмовився спілкуватися із представниками ЗМІ після зустрічі з Віктором Януковичем.