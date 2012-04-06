Дебати у справі Іващенка досі не почались

Як передає кореспондент УНІАН, ні адвокати В.Іващенка, ні сторона обвинувачення не мають інформації, з яких причин відбувається затримка з початком судового засідання.

В той же час дружина колишнього військового високопосадовця Валентина Іващенко з посиланням на секретаря суду повідомила, що її чоловікові начебто викликали «швидку». Однак ні біля будівлі суду, ні в його внутрішньому дворі автомобіля швидкої допомоги немає.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод".

В.Іващенка було затримано в серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.