Захист Тимошенко вимагає зупинити розгляд справи ЄЕСУ

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.Тимошенко з посиланням на її захисника Олександра Плахотнюка.

"Це клопотання має бути розглянуто судом на попередньому засіданні з судового розгляду справи, яке заплановане на 19 квітня", - сказав О.Плахотнюк.

Водночас, за його словами, згідно з кримінально-процесуальним законодавством, суд може провести попереднє засідання з розгляду справи за відсутності обвинуваченого. "Скоріше за все, попереднє засідання відбуватиметься без Юлії Тимошенко", - припустив він.

О.Плахотнюк також повідомив, що зараз захист готує низку клопотань, у тому числі й щодо забезпечення публічності чергового судового процесу над Ю.Тимошенко. "Ми обов'язково вноситимемо клопотання про доступ журналістів на процес і можливість здійснення аудіо- та відеофіксації. Ці клопотання мають бути розглянуті вже під час попереднього розгляду справи", - наголосив захисник Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова призначив на 19 квітня попередній розгляд справи, порушеної проти Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації "Єдині енергетичні системи України". На попередньому засіданні, відповідно до законодавства, суд повинен розглянути наявність підстав для закриття кримінальної справи. У судовому процесі головуватиме 36-річний харківський суддя Костянтин Садовський.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила стосовно Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України. У січні цього року Слідчий відділ управління СБУ в Харківській області завершив розслідування справи екс-прем'єра України Ю.Тимошенко щодо фінансових порушень корпорації ЄЕСУ.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування більш як 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було упровадження корпорацією «ЄЕСУ» фінансової схеми заховання валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній». Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.