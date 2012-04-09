Дружина Іващенка просить тюремників не називати її чоловіка ув'язненним

Дружина колишнього т.в.о міністра оборони України Валерія Іващенка Валентина Іващенко закликає керівництво Державної пенітенціарної служби припинити в повідомленнях для ЗМІ та у відповідях під час листування називати її чоловіка ув’язненим, оскільки судовий процес у його справі ще триває, судового рішення немає, отже він не є засудженим.

Про це йдеться в листі дружини В.Іващенка на ім’я першого заступника голови Державної пенітенціарної служби України Сергія Сидоренка, копія якого передана УНІАН.

«Перш за все, висловлюю своє глибоке обурення вам особисто і тим вашим підлеглим, що готували як колись відповідь, так і повідомлення прес-служби за протизаконні, принижуючі людську гідність формулювання щодо Валерія Володимировича Іващенка», - йдеться в листі.

У своєму зверненні дружина колишнього т.в.о міністра оборони нагадує керівництву ДПтС, що її чоловік утримується під вартою в Київському слідчому ізоляторі з серпня 2010 року – спочатку як підозрюваний, потім як обвинувачений, а з березня 2011 року як підсудний.

В.Іващенко зазначила, що на сьогодні триває судове засідання, вина В.Іващенка не доведена, він залишається людиною не винуватою, він не є ані засудженим, ані ув’язненим. Тим не менш, посадовими особами ДПтС вже вкотре наполегливо вживається неправомірне визначення «ув’язнений Іващенко В.В.», додала вона.

В.Іващенко звернула увагу керівництва ДПтС на те, що на незаконності такого визначення вже неодноразово наголошували як її чоловік, так і його адвокати. «Я сподіваюсь, що, займаючи свою теперішню посаду, ви маєте юридичну освіту (а не лише диплом юриста), тому вважаю необхідним нагадати вам про законодавство, яке визначає і регламентує діяльність пенітенціарної системи, а також – права людини, яка утримується у тому чи іншому закладі ДПтСУ. Йдеться, перш за все, про Конституцію України та, зокрема, про закон України «Про попередні ув’язнення» (один із тих законів, положеннями якого посадовці ДПтСУ повинні керуватися повсякденно)», - нагадує у своєму листі до С.Сидоренка дружина В.Іващенка.

При цьому вона нагадала, що вказаний закон містить єдине визначення осіб, які утримуються у слідчих ізоляторах: «особи взяті під варту», а не «ув’язненні».

«Отже ви і ваші підлеглі повинні розуміти неприпустимість подібних довільних висловлювань, якими принижується людська гідність, порушуються норми законів, Конституції України, загальної декларації прав людини, конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», - наголосила В.Іващенко.

Крім того, у своєму листі вона окремо звертає увагу керівництва ДПтС і висловлює обурення «відвертою, неприхованою брехнею, опублікованою на сайті ДПтСУ 30 березня 2012 року, про те, що начебто після повернення із судового засідання «лікарями Київського СІЗО В.Іващенку було проведено медогляд. Будь-яких скарг чи заяв ув’язнений не подавав».

«Насправді, як мені стало відомо вже 2 квітня, це не відповідає дійсності, його ніхто після повернення до СІЗО не оглядав. Тож для чого це брехливе повідомлення? Щоб в черговий раз «засвідчити», що В.Іващенко відчуває себе майже здоровим і вже не потребує повноцінного спеціалізованого лікування, яке в умовах СІЗО неможливе?», - запитує В.Іващенко у першого заступника голови ДПтС.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод".

В.Іващенка було затримано в серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.