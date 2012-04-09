Харківські медики так ображені на Тимошенко, що аж написали в Євросуд

Медики Харківської області розцінюють відмову екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко лікуватися у вітчизняному медичному закладі як недалекоглядність і нехтування своїм здоров’ям.

Відповідне звернення 20 медичних фахівців Харківщини сьогодні було направлено віце-прем’єр-міністру – міністру охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій, міністру закордонних справ Костянтину Грищенку, Європейському суду з прав людини та самій Ю.Тимошенко, яка відбуває покарання у Качанівській виправній колонії Харкова.

«Відмову від лікування у вітчизняній клініці ми, люди достатньо далекі від політичних інтриг та змагань, розцінюємо як недалекоглядність, нехтування своїм здоров’ям, як бажання перенести свою хворобу на інше поле, при цьому забуваючи, що орати на цьому полі як то кажуть перти плуга, може тільки здорова людина», - йдеться у зверненні, текст якого є розпорядженні УНІАН.

Медики висловлюють занепокоєння станом здоров’я Ю.Тимошенко і готові надати їй ефективну медичну допомогу.

Вони наголошують, що у Харкові наявна достатня матеріально-технічна база для лікування екс-прем’єра.

При цьому лікарі висловлюють готовність прийняти допомогу іноземних спеціалістів.

Медики наголошують, що звернутися до громадськості їх спонукала «образа, яку, свідомо або несвідомо, завдає вітчизняній медичній громадськості Юлія Тимошенко».

Вони запевнили, що центральна клінічна лікарня «Укрзалізниці» у Харкові, де запропоновано проходити лікування Ю.Тимошенко, відповідає усім міжнародним стандартам.

На прес-конференції член-кореспондент Національної академії медичних наук України Володимир Лісовий повідомив, що до харківських медиків з ідеєю написати такого листа звернулася ініціативна група, однак жоден із медиків, які брали участь у прес-конференції, не відповів, хто входив до цієї ініціативної групи.

Член-кореспондент Національної академії медичних наук України Олена Гречаніна підкреслила, що медичну допомогу Ю.Тимошенко необхідно надати невідкладно. «Час іде, хвороба прогресує, і потрібно лікуватися. Чим більше пройде часу, тим важче буде лікуватися», - сказала вона.

Головний лікар міської лікарні № 13 Алла Бобелько зауважила, що харківські медики далекі від політики і готові надати необхідну допомогу будь-якому пацієнту. «Думати, що харківські медики не зможуть зробити те, що роблять у Європі, неправильно», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Ю.Тимошенко заявила, що відмовляється від створених для неї спеціальних умов у лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

Перед цим, 4 квітня, перший заступник міністра охорони здоров’я, голова міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко сказала, що Ю.Тимошенко підтвердила бажання лікуватися в медичному стаціонарі за межами виправного закладу, але ще не надала згоди на госпіталізацію у центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці» в Харкові.

Р.Моісеєнко зауважила, що екс-прем’єр визначиться з можливістю госпіталізації до лікарні «Укрзалізниці» після того, як цей заклад оцінять німецькі медики, які проводили її огляд, та після консультацій із захисниками.

4 квітня МЗС запросило до України німецьких лікарів оцінити медзаклад, куди планується направити Ю.Тимошенко.

5 квітня Міністерство закордонних справ отримало підтвердження, що німецькі лікарі зможуть наступного тижня приїхати до України.