Литвин прочитав у форумах, що люди не дочекаються, коли вони всі «повиздихають»
11:51, 09 квітня 2012Політика
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Погоджувальна рада лідерів фракцій та голів комітетів парламенту вшанувала пам’ять народного депутата України Ігоря Головченка (фракція Народної партії) хвилиною мовчання.
|Володимир Литвин радить колегам почитати форуми
Він запропонував депутатам думати, як організувати роботу і зробити так, щоб «ці рішення, які ми приймаємо, щоб вони були рішеннями Верховної Ради».
Як повідомляв УНІАН, 7 квітня, раптово помер народний депутат І.Головченко.
Депутат помер у басейні фітнес-центру. Причина смерті (серцевий напад або утоплення) поки невідома. І.Головченко страждав на ішемічну хворобу серця.
І.Головченко був 17-м у списку Блоку Литвина (квота Трудової партії України). Був членом Комітету ВР з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
25 травня йому виповнилося б 52 роки.
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