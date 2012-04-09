Литвин прочитав у форумах, що люди не дочекаються, коли вони всі «повиздихають»

Як передає кореспондент УНІАН, після цього голова Верховної Ради Володимир Литвин порадив народним депутатам почитати форуми, на яких обговорюється смерть І.Головченка. «Радості більшої, ніж з цього приводу, я не бачив. Я радив би кожному з вас, усім депутатам, почитати і зробити висновки: яке ми суспільство і що ми з вами, шановні колеги, додали, щоб там писали на зразок того, «а коли ще решта повиздихають», - зазначив В.Литвин.

Він запропонував депутатам думати, як організувати роботу і зробити так, щоб «ці рішення, які ми приймаємо, щоб вони були рішеннями Верховної Ради».

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня, раптово помер народний депутат І.Головченко.

Депутат помер у басейні фітнес-центру. Причина смерті (серцевий напад або утоплення) поки невідома. І.Головченко страждав на ішемічну хворобу серця.

І.Головченко був 17-м у списку Блоку Литвина (квота Трудової партії України). Був членом Комітету ВР з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

25 травня йому виповнилося б 52 роки.