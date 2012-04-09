Тимошенко пропонує повісити на неї смерть Майкла Джексона

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», вона заявила: «Коли Янукович дав доручення починати проти мене політичні репресії, я жартувала, що скоро вони мене звинуватять у вбивстві. Зараз мій жарт став реальністю. Можна було б скільки завгодно іронізувати з приводу спроб Генеральної прокуратури у якийсь дикий спосіб прив’язати до мене вбивство Євгена Щербаня. Можна було б саркастично злословити також про мою причетність до загибелі Майкла Джексона чи Вітні Х’юстон. Можна було б… Але не варто. Бо такі правила диктатури: вона смішна і страшна водночас. І все менше й менше людей в країні сміється над новим диктатором, бо це сміх скрізь сльози».

«Безглузда прив`язка мене до справи Щербаня – це абсурд. Абсурд - він абсурд і є. Він не підлягає аналізу, не може бути оскаржений чи висміяний. Він – по той бік моралі, порядності, людяності, здорового глузду. Змагатися проти цього абсурду - справа невдячна й безперспективна, бо це потойбіччя, задзеркалля, антисвіт», - заявила Ю.Тимошенко.

Вона висловила віру в те, що «люди добре розуміють, якими гнилими нитками зшито цю справу, кому вона вигідна і наскільки абсурдна. На щастя, мої, з дозволу сказати, опоненти своїм “інтелектуальним” підходом до цього замовлення чітко демонструють всю абсурдність, нікчемність та нісенітність процесу».

Як зауважила Ю.Тимошенко, вона прекрасно знає «цю владу, її характер, норов, підлість, підступність. Я знаю, що вони із задоволенням і без тіні сумніву переступлять через будь-які моральні пороги, щоб знищити людину, яка не згодна з їхнім пануванням у країні. Але я ніколи не пробачу, що в цей ганебний сценарій втягнули сина людини, яка загинула. Для нього це справді трагедія, а не підстава для прес-конференції чи заяви. Взяти і витягнути на публіку дитину, змусити спекулювати її на пам’яті загиблого батька... Я не знаю, де беруться такі потвори, в чиїх головах народжуються такі плани.... Не можна так робити. Не можна. Незалежно від рівня ненависті до політичного опонента, незалежно ні від чого».

Ю.Тимошенко висловила сподівання, що «син Євгена Щербаня зрозуміє, як підло та низько його використали, і більше так не робитиме. Бо це вже питання вищої моральної компетенції. Той, хто оцінюватиме колись його життя на цій землі, живе не в «Межигір’ї».

Довідка УНІАН. Депутата і бізнесмена Є.Щербаня та його дружину було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила більш як 20 епізодів, зокрема, вбивства екс-голови Нацбанку України Вадима Гетьмана ьп Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнано й осуджено 8 осіб.

У серпні 2011 року перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін в інтерв`ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної у США щодо екс-прем`єра Павла Лазаренка. П.Лазаренко проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком колишнього прем`єр-міністра визнано причетним до вбивства цих людей.

4 квітня на прес-конференції в УНІАН син Є.Щербаня Руслан Щербань заявив, що вважає Ю.Тимошенко причетною до вбивства його батька, і закликав прокуратуру провести розслідування.

Генпрокуратура повідомила, що перевірить цю заяву Р.Щербаня.