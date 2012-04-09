Литвин «здав», що депутати минулий тиждень просачкували
12:23, 09 квітня 2012Політика
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Голова ВР Володимир Литвин повідомив, що народним депутатам, які не брали участі у роботі парламентських комітетів минулого тижня, не зарахують робочі дні.
|Володимир Литвин обурюється, що депутати не ходять на роботу
«Треба працювати трохи на загальну справу. Вибори виборами, а робота є роботою», - наголосив В.Литвин.
Він підкреслив, що на засіданні низки комітетів збиралося дуже мало народних депутатів, засідання багатьох комітетів не відбулися.
За словами спікера, на засіданнях «значною мірою займалися тим, що розповідали, яка погана влада і її складова частина – Верховна Рада України».
В.Литвин повідомив, що за тиждень роботи в комітетах розглянуто «аж 14 питань», і майже не розглянуто жодного законопроекту з метою підготовки його до розгляду на пленарних засіданнях у другому читанні.
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