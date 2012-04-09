Литвин «здав», що депутати минулий тиждень просачкували

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«Треба працювати трохи на загальну справу. Вибори виборами, а робота є роботою», - наголосив В.Литвин.

Він підкреслив, що на засіданні низки комітетів збиралося дуже мало народних депутатів, засідання багатьох комітетів не відбулися.

За словами спікера, на засіданнях «значною мірою займалися тим, що розповідали, яка погана влада і її складова частина – Верховна Рада України».

В.Литвин повідомив, що за тиждень роботи в комітетах розглянуто «аж 14 питань», і майже не розглянуто жодного законопроекту з метою підготовки його до розгляду на пленарних засіданнях у другому читанні.