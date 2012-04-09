Клюєв і Захарченко проводять переговори у Москві

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв і міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко проводять переговори зі своїми російськими колегами в Москві.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомило джерело в дипломатичних колах.

За словами співбесідника агентства, українські чиновники прибули до Москви сьогодні вранці на одному літаку.

«Передбачається, що А.Клюєв і В.Захарченко в першій половині дня проведуть переговори з головою МВС Росії Рашидом Нургалієвим, а після обіду з секретарем Радбезу Росії Миколою Патрушевим», - сказав він.

При цьому джерело не повідомило перелік питань, які планується обговорити на переговорах.

Підхід до преси за підсумками переговорів не заплановано. Передбачається, що сьогодні А.Клюєв і В.Захарченко повернуться до Києва.

Разом з тим, в Апараті РНБОУ УНІАН не підтвердили і не спростували цю інформацію.