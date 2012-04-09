Клюєв і Захарченко проводять переговори у Москві
12:30, 09 квітня 2012Політика
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Українські чиновники прибули до Москви сьогодні вранці на одному літаку.
|Клюєв планує у Москві зустрітися з Патрушевим
Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомило джерело в дипломатичних колах.
За словами співбесідника агентства, українські чиновники прибули до Москви сьогодні вранці на одному літаку.
«Передбачається, що А.Клюєв і В.Захарченко в першій половині дня проведуть переговори з головою МВС Росії Рашидом Нургалієвим, а після обіду з секретарем Радбезу Росії Миколою Патрушевим», - сказав він.
При цьому джерело не повідомило перелік питань, які планується обговорити на переговорах.
Підхід до преси за підсумками переговорів не заплановано. Передбачається, що сьогодні А.Клюєв і В.Захарченко повернуться до Києва.
Разом з тим, в Апараті РНБОУ УНІАН не підтвердили і не спростували цю інформацію.
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