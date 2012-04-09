Іващенка до суду привезла швидка - він лежить на ношах

Колишнього т.в.о. міністра оборони України Валерія Іващенка доставили до будівлі Печерського районного суду Києва на Хрещатику автомобілем швидкої допомоги, а не в автозаку.

Як передає кореспондент УНІАН, В.Іващенко перебував в автомобілі швидкої допомоги у супроводі конвою, двох лікарів Державної пенітенціарної служби. Ще двоє лікарів пребували у кабіні водія.

У відкриті двері автомобіля було видно, що В.Іващенко лежить на ношах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 квітня, вранці В.Іващенко через незадовільний стан здоров’я не зміг залишити медчастину Київського СІЗО для того, щоб конвой доставив його на засідання Печерського райсуду Києва. Суд сьогодні двічі оголошував перерву у засіданні з розгляду справи В.Іващенка.