БЮТ вимагає, щоб Пшонка та Кузьмін пішли у відставку

Фракція "БЮТ-Батьківщина" вимагає, щоб генеральний прокурор України Віктор Пшонка та його перший заступник Ренат Кузьмін пішли у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції Андрій Кожем’якін заявив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів.

За його словами, своєю заявою про причетність екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко до вбивства у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня керівники Генпрокуратури не тільки порушили принцип презумпції невинуватості, а перейшли всі межі елементарних норм людської моралі.

«Фракція "БЮТ-Батьківщина" заявляє, що керівник Генеральної прокуратури України, його перший заступник пан Кузьмін повинні негайно піти у відставку. Особи, які не мають гідності, моральних засад, не можуть керувати цим органом», - сказав А.Кожем’якін.

Він повідомив, що фракція "БЮТ-Батьківщина" вже збирає 150 підписів для того, щоб розпочати процедуру відставки В.Пшонки та Р.Кузьміна.

Крім того, додав А.Кожем‘якін, фракція вимагає заслухати у парламенті звіт Генеральної прокуратури України.

А.Кожем‘якін також додав, що опозиційні сили вимагають завтра першим питанням розглянути законопроект щодо декриміналізації низки статей Кримінального кодексу України для виконання всіх вимог резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи.