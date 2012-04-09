Стець: журналісту, який зняв фільм про Лук'янівську в'язницю, вже шиють справу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Погоджувальної ради.

За словами Ю.Стеця, після оприлюднення цього фільму надходять погрози на адресу К.Усова.

«Я також знаю, що вже найближчим часом проти нього буде порушена київською прокуратурою кримінальна справа», - сказав голова комітету.

Він зауважив, що у п’ятницю можна було б до 5 хвилин надати можливість депутатам ознайомитися з цим відео.

Ю.Стець наголосив, що Верховна Рада має контролювати дотримання прав людини у державі, зокрема, це стосується засуджених.

У свою чергу, голова ВР Володимир Литвин заявив, що у п’ятницю питання про перегляд фільму буде обговорюватися і буде поставлено на голосування.