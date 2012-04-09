Головних тюремників кличуть у Верховну Раду

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Верховної Ради України Володимир Литвин.

За його словами, в п’ятницю «з 10-ї до 11-ї години, а якщо потрібно, і більше» до ВР будуть запрошені члени уряду і керівництво пенітенціарної системи, яке не входить до складу уряду, для відповідей на запитання народних депутатів.

В.Литвин наголосив, що ситуація, зокрема, у СІЗО з утриманням людей - «це пляма, м’яко кажучи, на Україні, в першу чергу, на тих, хто несе за це відповідальність».

Як повідомив В.Литвин, він доручив двом профільним комітетам ВР формалізувати усі пропозиції з цього питання, зокрема, щодо необхідності внесення змін до державного бюджету і виділення відповідних коштів для покращення ситуації у пенітенціарній системі.

Він нагадав, що деякі народні депутати пропонують переглянути фільм журналіста телеканалу ТВі Костянтина Усова «Лук’янівка. В’язниця номер 1» про жахливі умови перебування там заарештованих (УНІАН: йдеться про пропозицію депутата Юрія Стеця).

Як сказав В.Литвин, він не буде «особисто заперечувати проти цього».

За словами В.Литвина, з цього питання має визначитись парламент, але ті народні депутати, які відчувають свою відповідальність, які розуміють дану проблему, вже подивилися цей фільм.