Карпачова на прохання дружини Іващенка прибула до суду

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова прибула до Печерського районного суду Києва, щоб з’ясувати, з яких підстав судовий процес над колишнім т.в.о. міністра оборони України Валерієм Іващенком відбувається у конвойній кімнаті, де він лежить на ношах.

Як передає кореспондент УНІАН, зайшовши до будівлі суду, Н.Карпачова спочатку попрямувала до голови Печерського райсуду Інни Отрош.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.Іващенка Валентина Іващенко попросила Н.Карпачову приїхати до будівлі Печерського райсуду Києва на Хрещатику і подивитися, в яких умовах відбувається судовий процес над її чоловіком.