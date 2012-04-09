370 тисяч киян до Великодня отримають матеріальну допомогу

З нагоди святкування Великодня 370 тисяч соціально незахищених киян отримають одноразову адресну матеріальну допомогу від міської влади. Відповідне розпорядження підписав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, повідомляє прес-служба КМДА.

За інформацією Головного управління праці та соціального захисту населення, загалом цього року на одноразову матеріальну допомогу соціально незахищеним верствам міська влада виділяє понад 431 мільйон 120 тисяч гривень.

«Соціальний захист населення – основний обов’язок влади. Сьогодні ми робимо все, щоб в межах можливостей міста покращити становище малозабезпечених киян. Переконаний, що соціальні ініціативи Президента України сприятимуть реалізації наших планів і ми розширимо можливості надання допомоги тим, хто цього потребує», – зазначив Олександр Попов.

Крім того, сьогодні київські філії Ощадбанку активно готуються до початку компенсаційних виплат вкладникам Ощадбанку, які відповідно до доручення Президента України Віктора Януковича заплановано на червень 2012 року.

Вже з 2 квітня розпочався перший етап цієї роботи, а саме – актуалізація даних вкладників Ощадбанку колишнього СРСР. Вона здійснюватиметься стосовно тих вкладників, які не отримали протягом 2008 року компенсаційні кошти в межах проіндексованих заощаджень, але дані про яких внесено до «Реєстру вкладників заощаджень громадян» до 1 січня 2012 року.

Так, визначено наступний порядок отримання інформації про місце і час актуалізації даних для вкладників, яким станом на 1 січня 2012 року виповнилось:

• 80 років і більше – з 02.04.2012 р. до 20.04.2012 р.;

• 70 - 79 років – з 21.04.2012 р. до 20.05.2012 р.;

• 60 - 69 років – з 21.05.2012 р. до 20.06.2012 р.;

• 50 – 59 років – з 21.06.2012 р. до 20.07.2012 р.;

• до 50 років – з 21.07.2012 р.

В Ощадбанку радять – для визначення часу і адреси установи філії Ощадбанку, де буде проводитись актуалізація, вкладнику потрібно виконати одну з таких дій:

• заповнити спеціальну форму в розділі «Інформація для вкладників Ощадбанку колишнього СРСР» на сайті Ощадбанку;

• зателефонувати на «гарячу телефонну лінію» і дочекатися з’єднання з оператором;

• зателефонувати на «гарячу телефонну лінію» та отримати інформацію за допомогою автовідповідача.

Номери телефонів «гарячої лінії»: +38 044 364 21 21 (за тарифами Укртелекому) або 0 800 212 000 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні). Лінія працює з 9.00 до 18.00 без вихідних.