Прокурори просять 6 років для Іващенка

Сторона обвинувачення просить Печерський районний суд Києва призначити колишньому тимчасово виконуючому обов’язки міністра оборони України Валерію Іващенку покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам із конвойної кімнати, де відбувається засідання у справі, телефоном повідомив адвокат В.Іващенка Борис Нечипоренко.

Він також зазначив, що представники прокуратури просять призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі колишньому керуючому санацією Феодосійського судно-механічного заводу Сергію Міхєєву.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод".

В.Іващенка було затримано в серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.