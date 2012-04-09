Кличко поїде за досвідом до Саакашвілі

Про це заявив лідер«УДАРу» Віталій Кличко в ефірі телеканалу TVi.

За словами В.Кличка, його вразила розповідь Президента Грузії про те, наскільки важко було подолати корупцію у цій невеликій країні.

«Ми спілкувалися на цю тему з М.Саакашвілі. Він сказав, що кожен мешканець у маленькій Грузії – чийсь родич, сусід, знайомий. І треба було показувати власний приклад, як це робиться – дотримуватися закону, який діє однаково для кожного. І що є незворотність покарання за порушення правил», – наголосив лідер УДАРу. Він переконаний, що Україні сьогодні також потрібні ефективні реформи, зокрема, кадрові чистки у правоохоронних органах й судовій системі.

«На жаль, у нас сьогодні соціальний статус і гроші вирішують всі проблеми. Можна купити будь-якого чиновника, суддю. А що не можна купити за гроші, можна купити за великі гроші. Якщо ми не змінимо цю ситуацію, не викоренимо корупцію, у нас не буде фінансового росту, не буде інвестицій», – переконаний В.Кличко.

Політик зазначив, що на запрошення М.Саакашвілі планує у квітні відвідати Грузію. «Ми будемо вивчати ті кроки, які здійснила Грузія, той досвід, який зможемо використовувати в Україні. Нам не потрібно щось видумувати, треба брати найкращі приклади й робити так у нас», – переконаний В.Кличко.