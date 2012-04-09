Депутати вимагають від Кисельова не дискредитувати Тимошенко

Про це йдеться у листі голови комітету Юрія Стеця та членів комітету Віктора Уколова, Олександра Абдулліна, Олени Кондратюк та Андрія Шевченка. Текст листа передано УНІАН прес-службою партії «Батьківщина».

«Ми, члени Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації, звертаємося з відкритим листом до автора і ведучого програми «Велика політика з Євгенієм Кисельовим». У п’ятницю, 6 квітня, головним гостем Вашої програми упродовж години чистого ефірного часу був перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін. Виносячи за рамки рівень порядності і моральності цієї людини, зазначимо, що в ефірі Вашої програми з уст Кузьміна пролунали серйозні звинувачення в бік лідера опозиції Юлії Тимошенко. Зокрема, було заявлено про можливу причетність Юлії Тимошенко до двох убивств та її зв’язки з бандою кілерів. Традиційно для чиновників ГПУ Кузьмін не навів жодного факту на підтримку своїх жахливих гіпотез», - зазначили депутати.

У зв’язку з цим вони просять Є.Кисельова з метою забезпечення балансу думок запросити на програму адвоката Ю.Тимошенко С.Власенка.

«Пане Кисельов, багато років мільйони телеглядачів знали і поважали Вас як справжнього фахівця, для якого головним принципом у професії було неухильне дотримання свободи слова. Хочемо нагадати, що забезпечення балансу думок є ключовим стандартом справжньої вільної журналістики. Оскільки Юлія Тимошенко із зрозумілих причин не зможе дати відповідь пану Кузьміну в прямому ефірі, ми, як глядачі Вашої програми, сподіваємося побачити у наступному випуску «Великої політики» адвоката Юлії Тимошенко Сергія Власенка, який би зміг надати адекватні пояснення у відповідь на голослівні звинувачення Рената Кузьміна», - йдеться у зверненні членів парламентського комітету.

На їхнє переконання, таким чином Є.Кисельов забезпечить дотримання балансу у програмі «Велика політика» та убезпечить себе від закидів у свідомому порушенні принципу свободи слова.