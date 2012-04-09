У ПР прогнозують, що новий КПК приймуть цього тижня

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це він повідомив сьогодні під час Погоджувальної ради лідерів фракцій і керівників комітетів Верховної Ради України.

За словами О.Єфремова, друге читання законопроекту призначене на вівторок, 10 квітня. «Нам належить розглянути близько чотирьох тисяч поправок. І якщо ми не встигнемо розглянути всі поправки, то, можливо, нам доведеться продовжити розгляд КПК у середу. Адже це дуже важливий документ, і його треба ухвалити впродовж цього тижня», - сказав він.

При цьому О.Єфремов відзначив, що в Європі позитивно оцінюють дії української влади з реформування КПК. «Ми одержали лист від керівників Європейського Союзу пані Ештон і пана Фюле. Вони дуже позитивно оцінюють роботу нинішньої влади з підготовки Кримінального процесуального кодексу. Вони сподіваються, що ми так само працюватимемо над зміною Конституції. Зокрема, йдеться про консолідовану роботу опозиції та влади в рамках конституційних змін і Конституційної асамблеї», - сказав він.

Також О Єфремов зазначив, що цей лист буде направлено всім народним депутатам, щоб вони ознайомилися з точкою зору керівників Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 9 лютого прийняла в першому читанні проект нового КПК, внесений Президентом України Віктором Януковичем.