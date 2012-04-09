Іващенко виступає в суді, лежачи на ношах

Колишній тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Валерій Іващенко виступає на судових дебатах, лежачи на ношах у конвойній кімнаті Печерського районного суду Києва, де сьогодні відбувається слухання його справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам телефоном адвокат В.Іващенка Борис Нечипоренко.

«Валерій Володимирович виступає в дебатах, лежачи на ношах», - сказав адвокат.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова продовжує перебувати у конвойній кімнаті, де розглядається справа колишнього т.в.о міністра оборони. Омбудсман прибула до суду сьогодні після обіду на прохання дружини В.Іващенка Валентини.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Печерський районний суд Києва був змушений відкласти до понеділка, 9 квітня, початок судових дебатів у кримінальній справі за обвинуваченням В.Іващенка через його відмову брати участь у судовому засіданні у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я – посиленням болю в хребті.

Сьогодні, 9 квітня, вранці В.Іващенко через незадовільний стан здоров’я не зміг залишити медчастину Київського СІЗО для того, щоб конвой доставив його на засідання Печерського райсуду Києва. Суд сьогодні двічі оголошував перерву у засіданні з розгляду справи В.Іващенка.

Пізніше В.Іващенка під конвоєм на ношах доставила до суду швидка допомога, а засідання у його справі було перенесено з будівлі Печерського районного суду Києва, що розташована на вулиці Гайцана, до будівлі на вулиці Хрещатик.

На засідання, що проходить у конвойній кімнаті, не пустили ані журналістів, ані родичів підсудного.