ЦВК затвердила кількість одномандатних округів

Центральна виборча комісія затвердила кількість одномандатних виборчих округів у регіонах України

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.

Зокрема, в Криму створено 10 одномандатних округів, у Вінницькій області – 8, у Волинській – 5, у Дніпропетровській – 17, у Донецькій – 21, у Житомирській – 6, у Закарпатській – 6, у Запорізькій – 9.

В Івано-Франківській області створено 7 округів, у Київській – 9, у Кіровоградській – 5, у Луганській – 11, у Львівській – 12, у Миколаївській – 6, у Одеській – 11, у Полтавській – 8, у Рівненській – 5.

У Сумській області створено 6 виборчих округів, у Тернопільській – 5, у Харківській – 14, у Херсонській – 5, у Хмельницькій – 7, у Черкаській – 7, у Чернівецькій – 4, у Чернігівській – 6.

У Києві буде створено 13, в у Севастополі – 2 одномандатних виборчих округи.

Така кількість округів утворена відповідно до кількості виборців, внесених до Державного реєстру виборців.

Станом на 9 квітня загальна кількість громадян у реєстрі становить 36 млн 253 тис. 147 осіб.