Качинський: Смоленська авіакатастрофа все більше нагадує організоване вбивство

Смоленська авіакатастрофа, яка 10 квітня 2010 року забрала життя майже сотні польських високопосадовців, у тому числі Президента Польщі Леха Качинського, все більше нагадує організоване вбивство.

Про це заявив брат-близнюк загиблого Президента, лідер найбільшої польської опозиційної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський в інтерв’ю телеканалу TVN24.

«Я не впевнений, що це був замах, але все більше на це вказує», - сказав він.

Я.Качинський заявив: «Якби було так, що у міжнародних відносинах починає застосовуватися процедура ліквідації глав держав та політичних еліт лише тому, що комусь це не подобається, то насправді це була б нова якість у міжнародних відносинах». За його словами, такі випадки мають місце лише в африканських державах.

Він заявив, що у випадку свого приходу до влади інакше проводив би розслідування цієї катастрофи. «Мене ображає те, що Польща поводиться так, ніби не є суверенною державою тоді, коли гине її 96 громадян», - сказав Я.Качинський.

Він заявив, що представники правлячої у Польщі партії «Громадянська платформа» зацікавлені у тому, щоб Смоленська авіакатастрофа вважалася розслідуваною, оскільки інакше можуть «вийти на світло приховані ними факти, за які їм доведеться відповідати».

Довідка УНІАН. «Право і справедливість» гостро критикує польську владу за те, що вона нібито не намагається з’ясувати справжні обставини трагедії, а робить усе для того, щоб покласти вину лише на пілотів.

Ця партія створила власну комісію з розслідування причин авіакатастрофи. Згідно з її висновками, справжньою причиною падіння літака стали «два вибухи», а не знищення частини крила березою, з якою зіткнувся літак через те, що опинився надто низько над землею.

Польська урядова комісія у своїх кінцевих висновках, оприлюднених в серпні 2011 року, назвала головною причиною катастрофи помилки пілотів, зауваживши, що співвідповідальними за неї також є російські диспетчери, які, зокрема, надавали неправдиві дані про місцезнаходження літака.