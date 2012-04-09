Лазаренко відхрестився від убивства Щербаня

Про це йдеться у заяві П.Лазаренка, переданій агентству УНІАН його адвокатом Мариною Долгополою.

«Ще раз заявляю, що всі останні заяви Генпрокуратури та Руслана Щербаня є цинічною брехнею стосовно мене. Я не маю жодного відношення до зазначеного злочину», - зазначає П.Лазаренко.

Він заявляє, що його змусили звернутися до засобів масової інформації події останніх днів та неприпустимі, за його словами, дії окремих посадовців Генеральної прокуратури, які, на переконання П.Лазаренка, підготували та змусили підписати «відверту брехню сина покійного Є.Щербаня».

«Гадаю, що син Є.Щербаня Руслан Щербань - достатньо доросла людина для того, аби усвідомлювати, наскільки цинічною є та брехня, яку вклали у його вуста. Тому я не збираюся спростовувати відвертий абсурд, а хочу звернути увагу громадськості на очевидні речі», – наголошує П.Лазаренко.

Він стверджує, що ніколи не зустрічався і не міг зустрічатись з Є.Щербанем у присутності будь-кого з його дітей, оскільки з вересня 1995 року до липня 1997 року він працював першим віце-прем`єром, а згодом - прем`єр-міністром України, а отже всі його пересування, контакти та зустрічі, особливо за межами столиці, були чітко регламентовані. «Кожна така поїздка постійно супроводжувалася і фіксувалася співробітниками Державної служби охорони, регіональними службами органів СБУ та відповідних обласних управлінь МВС України», - пояснює П.Лазаренко.

«Зустрічей з Є.Щербанем, про які зараз з позиції начебто свідка взявся переповідати його син Руслан, ніколи не було і не могло бути, це легко перевірити. Чи може взагалі будь-яка серйозна людина при здоровому глузді уявити собі ділову зустріч або нараду прем`єр-міністра держави у присутності дітей? Категорично стверджую, що я взагалі ніколи не мав жодних бізнесових стосунків з Є.Щербанем, підкреслюю – жодних!», - йдеться у заяві.

»Хто і з якою метою змусив сьогодні Руслана Щербаня говорити більш ніж абсурдні речі, мені зрозуміло і відомо. Лише ніяк не можу собі уявити, як син дозволяє собі так безсоромно глумитися над пам‘яттю батька!?», - додає П.Лазаренко

За його словами, Р.Щербань робить сьогодні заяви, які, по-перше, суперечать всьому сказаному ним особисто, як учасником судового процесу у луганському суді у 2002 році, а особливо всупереч тому, що заявляв з приводу своєї безпеки Є.Щербань буквально напередодні своєї трагічної загибелі.

П.Лазаренко радить Р.Щербаню перечитати інтерв’ю свого батька, надане наприкінці жовтня 1996 року журналістці газети «Бізнес-Донбас» Ользі Бурді.

П.Лазаренко нагадує, що у статті О.Бурди «Останнє інтерв’ю Є.Щербаня: За моєю спиною стоять сто тисяч виборців» наведено слова Є.Щербаня, де він однозначно спростовує наявність будь-якого конфлікту з тодішнім головою уряду і навпаки говорить про спроби деяких сил зіштовхнути між собою представників Донеччини та Дніпропетровщини.

Екс-прем’єр вважає, що Р.Щербань повинен знати, що він не має жодного відношення до смерті його батька. «Я хотів би закликати його та попросити бути гідною людиною, а не маріонеткою у руках тих осіб, які сьогодні, маніпулюючи його синівським статусом, так ганебно та невправно його використовують і згодом викинуть геть. Ще раз заявляю, що всі останні заяви Генпрокуратури та Романа Щербаня є цинічною брехнею стосовно мене. Я не маю жодного відношення до зазначеного злочину», - йдеться в заяві П.Лазаренка.

Довідка УНІАН. Депутата і бізнесмена Є.Щербаня та його дружину було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила більш як 20 епізодів, зокрема, вбивства екс-голови Нацбанку України Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнано й осуджено 8 осіб.

У серпні 2011 року перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін в інтерв`ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність екс-прем’єра Юлії Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної у США щодо П.Лазаренка. П.Лазаренко проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком колишнього прем`єр-міністра визнано причетним до вбивства цих людей.

4 квітня на прес-конференції в УНІАН син Є.Щербаня Руслан Щербань заявив, що вважає Ю.Тимошенко та П.Лазаренка причетними до вбивства його батька, і закликав прокуратуру провести розслідування.

Генпрокуратура повідомила, що перевірить цю заяву Р.Щербаня.