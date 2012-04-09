Адвокат: Вирок Іващенку вже написано

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв'ю журналістам після завершення засідання Печерського райсуду Києва у справі В.Іващенка.

«На наступному засіданні буде оголошення вироку. Хочу звернути увагу, що у такій великій справі, яка слухалася більше року, допитано дуже велику кількість свідків, експертів і таке інше. Суд для того, щоб обґрунтувати вирок, має вивчити матеріали справи. Я упевнений, що за такої ситуації вирок вже написано (можливо, там не вказано на сьогодні якісь терміни), а все інше - все вже розписано», - сказав адвокат.

За словами Б.Нечипоренка, в ході сьогоднішнього судового засідання сторона звинувачення фактично повторила обвинувальний висновок В.Іващенку, який було оголошено ними рік тому, пославшись здебільшого на докази, зібрані під час досудового слідства, і проігнорувавши матеріали і докази, одержані в ході судового процесу, які «повністю спростовують провину Валерія Іващенка».