Янукович радить Пшонці нагрянути з перевіркою в Київське СІЗО

Як повідомляє прес-служба глави держави, на думку Президента, генпрокурор має організувати перевірку у Київському слідчому ізоляторі фактів порушень вимог закону, інформацію про які на початку квітня цього року поширено у засобах масової інформації, та вжити в установленому порядку заходів щодо відсторонення причетних осіб зазначеної установи від виконання службових обов'язків на час перевірки.

Як повідомляв УНІАН, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Юрій Стець сьогодні запропонував парламенту у п’ятницю, 13 квітня, подивитися фрагменти сюжету журналіста телеканалу ТВі Костянтина Усова «Лук’янівка. В’язниця номер 1» про жахливі умови утримання осіб у цьому СІЗО.

Крім того, сьогодні журналісти – члени громадського руху «Стоп цензурі!» закликали народних депутатів створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань порушень прав людини в місцях попереднього ув'язнення та місцях позбавлення волі.

Журналісти також вимагають від голови Верховної Ради України Володимира Литвина, народних депутатів України продемонструвати на пленарному засіданні парламенту сюжет з результатами спеціального розслідування журналіста Костянтина Усова (телеканал ТВі) «В’язниця №1» про побут в’язнів Лук’янівського СІЗО.