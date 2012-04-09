Луценку ставлять крапельниці

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії «Народна самооборона» з посиланням на дружину екс-міністра Ірину Луценко, яка відвідала чоловіка в лікарні.

За даними прес-служби, вона також зазначила, що одночасно з курсом лікування проходить і дообстеження, оскільки здоров’я Ю.Луценка суттєво підірвано.

«Найсерйозніші проблеми, які викликають занепокоєння у лікарів, це портальна гіпертензія (варикоз вен стравоходу), початкова стадія цирозу, підтвердження цукрового діабету», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше медики Київської лікарні швидкої допомоги підтвердили у Ю.Луценка загострення хвороб підшлункової залози та печінки.

6 квітня Державна пенітенціарна служба України поінформувала, що Ю.Луценка було вивезено з Київського СІЗО до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги для проведення обстеження.

Довідка УНІАН. Ю.Луценко з грудня 2010 року утримується в Лук’янівському СІЗО. Він тривалий час голодував на знак протесту проти рішення суду вкотре продовжити термін його ув’язнення. Після голодування стан здоров'я Ю.Луценка погіршився, зокрема у нього хвора печінка і підшлункова залоза. Лікарі діагностували у екс-міністра функціональний гепатит.

4 квітня Ю.Луценко направив на ім’я в.о. начальника СІЗО Євгена Домбровського заяву, в якій просить про повторне діагностування шлункового тракту, печінки та підшлункової залози та закріплення за ним юридично відповідального лікаря.

Того ж дня ДПтС повідомила. що дообстеження Ю.Луценка проведуть найближчим часом на базі Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.