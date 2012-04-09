Харківські лікарі обурилися ставленням Тимошенко до вітчизняної медицини

Харківські лікарі обурені зневажливим ставленням екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко до вітчизняної медицини.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявила член-кореспондент Національної академії медичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, почесний громадянин Харкова Олена Гречаніна, говорячи про відмову Ю.Тимошенко від допомоги харківських лікарів.

Вона наголосила, що відмова екс-прем’єра від будь-якої допомоги харківських медиків – «це неадекватний поступок», зважаючи на постійні скарги Ю.Тимошенко на біль у спині.

«Відмови від усіх видів допомоги харківських лікарів – це неадекватний поступок, цього просто не можна прийняти. Я як керівник колективу 45 років звикла бачити й у своєму колективі, і в інших колективах, з якими я співробітничаю, безкорисне, професійне ставлення лікарів до хворих. Я не можу собі дозволити таку розкіш - не помітити такого зневажливого ставлення до медиків нашої країни», - сказала О.Гречаніна.

Вона відкинула звинувачення в залежності українських лікарів, котрі працюють у державних медичних закладах, від Міністерства охорони здоров’я. О.Гречаніна запевнила, що українські лікарі у своїй діяльності керуються виключно професійним обов’язком.

«Я не знаю, що вона (Ю.Тимошенко – УНІАН) розуміє під формулюванням «лікарі МОЗ». МОЗ – це всього лише заклад, який організує охорону здоров’я. Це не значить, що я залежу в своїй професійній діяльності від МОЗ. Я залежу в своїй професійній діяльності, по-перше, від своєї совісті, залежу від того, як я ставлюся до своєї справи. Я можу радувати або засмучувати міністерство або своїми успіхами, або невдачами. Принаймні я не почуваю себе залежною від МОЗ. Я зобов’язана людині допомогти одужати – це моє професійне кредо. Я навіть не можу собі уявити, як можна говорити «лікарі МОЗ». Ми лікарі нашої країни», - підкреслила О.Гречаніна.

На її думку, українські лікарі не поступаються майстерністю німецьким фахівцям, за допомогою до яких звертається Ю.Тимошенко. «У нас серед вітчизняних лікарів не втрачене лікарнянське мистецтво. Ми бідні технологіями, але коли ламається комп’ютер, я вмикаю власну голову, і це нормально. У мене є, дякувати Богові, моя освіта. У харківської медицини є певна якість – робота консиліуму. Ми допомагаємо один одному знайти відповідь при важкому діагнозі. У мене є пацієнти з Берліну, і коли вони приїздять сюди, вони говорять дуже теплі слова на нашу адресу», - зауважила О.Гречанінова.

Вона наголосила, що харківські медики стоять поза політикою та, незважаючи на численні відмови Ю.Тимошенко, готові вкотре запропонувати їй допомогу.

«Лікар стоїть поза політикою. У лікаря є обов’язок: якщо людина потребує допомоги, незалежно від його належності до певної течії, лікар цю допомогу повинен надати. Так, ми запропонуємо, ми готові у будь-який час усією нашою медичною спільнотою будь-якій людині, що цього потребує, надати допомогу. Але, звичайно, в людини є право примати чи не приймати цю допомогу, тоді він сам відповідає за себе», - сказала О.Гречаніна.

Вона висловила сподівання, що Ю.Тимошенко «переосмислить ставлення до пропозицій лікарів» і погодиться на лікування в Харкові.

«Якщо в людини є хвороба і вона її непокоїть, то людина повинна лікуватися. Якщо немає хвороби – не потрібно лікуватися. Однак наша пацієнтка наполягає на поганому своєму самопочутті», - наголосила О.Гречаніна.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Ю.Тимошенко заявила, що відмовляється від створених для неї спеціальних умов у лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

Перед цим, 4 квітня, перший заступник міністра охорони здоров’я, голова міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко сказала, що Ю.Тимошенко підтвердила бажання лікуватися в медичному стаціонарі за межами виправного закладу, але ще не надала згоди на госпіталізацію у центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці» в Харкові.

Р.Моісеєнко зауважила, що екс-прем’єр визначиться з можливістю госпіталізації до лікарні «Укрзалізниці» після того, як цей заклад оцінять німецькі медики, які проводили її огляд, та після консультацій із захисниками.

4 квітня МЗС запросило до України німецьких лікарів оцінити медзаклад, куди планується направити Ю.Тимошенко. 5 квітня Міністерство закордонних справ отримало підтвердження, що німецькі лікарі зможуть наступного тижня приїхати до України.