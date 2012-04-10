Фракція БЮТ відкличе голоси за закон про вибори?

Це може статися, якщо Конституційний Суд заборонить одночасне балотування до Верховної Ради у мажоритарних округах та за списками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора під час брифінгу.

А.Кожем’якін наголосив, що будь-яке рішення КС відносно цього закону є ревізією.

«Якщо відбудеться найближчим часом рішення про розмежування пропорційно-мажоритарної системи, то наша фракція відкличе 101 голос і буде закликати це зробити колег із фракції НУ-НС», - сказав А.Кожем'якін.

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За ухвалення закону про вибори народних депутатів свого часу голосували не 101 депутат від «БЮТ-Батьківщини», а трохи більше 60.

Крім того, процедура відкликання голосів з-під закону, який вже підписаний і набрав чинності, не передбачена.