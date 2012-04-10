Прокурор не вважає порушенням слухання справи Іващенка у конвойній кімнаті

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.Коваль заявив в інтерв’ю журналістам.

«Чому ви вважаєте, що це не нормальна практика, що це порушення? Ніна Іванівна (Омбудмен Н.Карпачова – УНІАН) прийшла, вона бачила – там не було ніяких порушень, там був зал, скільки людей зайшли, стільки й зайшло», - сказав П.Коваль.

За його словами, через хворобу В.Іващенка початок судових дебатів неодноразово переносився і навіть інший підсудний – колишній керуючий санацією Феодосійського судно-механічного заводу Сергій Міхеєв - просив прискорити процес.

П.Коваль також зауважив, що за час його прокурорської практики бували випадки, коли судові засідання відбувалися в конвойних кімнатах. «Бувало. В Шевченківському суді», - сказав прокурор.

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Натомість Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова називає брутальним порушенням прав людини розгляд кримінальної справи у конвойній кімнаті, як це сталося сьогодні при розгляді справи колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія Іващенка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила у коментарі журналістам після завершення засідання Печерського райсуду Києва.

«Я перший раз бачу, щоб судове засідання відбувалося в конвойній кімнаті в Україні. Безперечно, це є брутальним порушенням прав людини», - сказала Н.Карпачова.

За її словами, вона побачила, що один із підсудних – колишній керуючий санацією Феодосійського судно-механічного заводу Сергій Міхеєв - перебував у так званому «стакані», а В.Іващенко - лежачи на ношах.

Як зазначила Омбудсмен, у такому стані вказані особи перебували фактично 5 годин, без доступу до санвузла, без свіжого повітря і можливості випити води.

При цьому Н.Карпачова зауважила, що в такому стані перебували і всі інші учасники процесу та конвой.

«Безперечно, це є не нормальним явищем, коли за таких умов відбувається судове засідання», - наголосила Н.Карпачова.

За її словами, у так званому останньому слові «Іващенко правильно зазначив, що це має бути не останнє слово – це не розстріл, це має бути заключне слово. І, до речі, тут я його цілком підтримую як Омбудсмен».

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Як повідомляв УНІАН, вранці 9 квітня В.Іващенко через незадовільний стан здоров’я не зміг залишити медчастину Київського СІЗО для того, щоб конвой доставив його на засідання Печерського райсуду Києва. Суд сьогодні двічі оголошував перерву у засіданні з розгляду справи В.Іващенка.

Пізніше В.Іващенка під конвоєм на ношах доставила до суду швидка допомога, а засідання у його справі було перенесено з будівлі Печерського районного суду Києва, що розташована на вулиці Гайцана, до будівлі на вулиці Хрещатик.

На засідання, що проходило у конвойній кімнаті, не пустили ані журналістів, ані родичів підсудного.