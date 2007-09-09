Мороз: Партія регіонів точно така ж, як і «Наша Україна», і БЮТ

Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ прогнозує, що до Верховної Ради прийдуть ті ж політичні сили, але буде менше депутатів від БЮТ і «Нашої України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Полтаві.

За словами О.МОРОЗА, розподіл політичних сил зміниться, хоч і прийдуть ті ж політичні партії і блоки, «але там буде менше представників «Нашої України» і БЮТ».

Відповідаючи на запитання, що розділяє і що об’єднує Партію регіонів та Соціалістичну партію, О.МОРОЗ зазначив, що «Партія регіонів точно така ж, як і партія «Наша Україна» і БЮТ». За його словами, «це політичне оформлення бізнесових структур».

Об’єднує ж Партію регіонів і СПУ те, що їхніх лавах є бізнесмени виробничо-аграрного напрямку, які створюють робочі місця, поповнюють бюджет, сказав О.МОРОЗ.

В той же час він зазначив, що «у Юлії ТИМОШЕНКО капітал в основному спекулятивний, і він не дає вирішення тих питань, які турбують суспільство, тому нам природніше бути в такій (з Партією регіонів – УНІАН) коаліції».

Хоча, додав він, «ясне діло, що було б краще бути в коаліції соціалістів і ще однієї Соціалістичної партії».