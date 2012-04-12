Януковича у Львові чекають Платіні, Femen і творча інтелігенція

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, В.Янукович та президент УЄФА Мішель Платіні візьмуть участь у відкритті оновленого терміналу аеропорту “Львів” та проведуть робочу зустріч.

Як повідомив на брифінгу голова Львівської ОДА Михайло Костюк, М.Платіні прибуває до Львова ввечері 11 квітня, і проведе нараду з підготовки міста до Євро-2012.

Планується, що В.Янукович прибуде до Львова сьогодні в першій половині дня, а після завершення заходів в аеропорту „Львів” під його головуванням відбудеться нарада з питань підготовки до подачі заявки на проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року в Україні.

Також запланована зустріч глави держави з представниками творчої інтелігенції Львівщини.

***

Як стало відомо УНІАН, В.Януковича у Львові мають намір зустріти своєю акцією представниці руху FEMEN, а також представники опозиційних політичних сил, які увійшли до сладу Комітету опору диктатурі Львівщини.

Представники львівського КОДу мають намір зустріти главу держави біля аеропорту театралізованим флеш-мобом, у якому „покажуть ставлення галичан до діяльності Кабінету міністрів та львівського губернатора”.

У свою чергу, начальник ГУ МВС України у Львівській області Олександр Рудяк на прес-конференції наголосив, що в міліції достатньо сил, щоб відреагувати на будь-яке порушення громадського порядку під час перебування Президента у Львові.