Луценко розповів, скільки вони з дружиною заробили минулого року

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО готовий оприлюднити свою декларацію про доходи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадського руху «Народна самооборона», про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив в інтерв’ю на “5-му каналі”.

“Ми показуємо ключовий прибуток, отриманий в Україні та поза її межами. Мій сукупний прибуток у 2006 році складався із зарплати в 303 тис. грн. та 50 тис. допомоги”, – сказав Ю.ЛУЦЕНКО, продемонструвавши документ, в якому зазначено відомості про доходи його родини.

Дружина Ю.ЛУЦЕНКА, Ірина, отримала минулого року прибуток від підприємницької діяльності 382 тис. грн. і заробітної плати – 10 тис. грн.

“Разом ми заробили понад 750 тис. грн. Також Ірина мала авто “Рено”, а я – дві “Газелі”, які залишились з минулої президентської кампанії. Старший син має ще мотоцикл “Ямаха”, – зазначив лідер НУ-НС.

Також Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що з метою запобігання проявам корупції вважає за необхідне передбачити у законодавстві обов’язкове декларування доходів і видатків політиків, чиновників, принаймні, керівного складу, а також правоохоронців, суддів та членів їхніх сімей.