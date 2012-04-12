«Батьківщина»: Міліція намагалася увірватися до квартири Пашинського

Співробітники Міністерства внутрішніх справ намагалися увірватися до квартири народного депутата від «БЮТ-Батьківщини» Сергія Пашинського, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

Як ідеться у повідомленні, це сталося сьогодні близько 9.15. Правоохоронці мотивували свої дії порушенням кримінальної справи щодо побиття невідомими особами співробітників «Беркуту» під стінами Печерського та Апеляційного судів столиці під час судових засідань у справі проти екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

«Пропонуємо всім учасникам подій згадати ті безчинства, які творили беркутівці та інші силовики під стінами судів, не пускаючи на засідання журналістів, депутатів і навіть адвокатів, і самим зробити висновок, хто тоді порушував закон», - закликали у «Батьківщині».

«Силові структури знову займаються не попередженням та розкриттям справжніх злочинів, а політичними репресіями, спрямованими на найближче оточення Юлії Тимошенко», - підкреслили в партії.