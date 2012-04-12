Одеська міліція купила 53 джипи за гроші невідомих спонсорів (фото)
13:21, 12 квітня 2012Політика
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Одеські правоохоронці закупили 53 джипи середньою вартістю 127-130 тис. грн - гроші на машини виділили невідомі їм спонсори.
|Дилер надав міліції знижки на «Рено Дастер». Фото з сайту "Дзеркала тижня"
Одеська міліція отримає 53 позашляховики «Рено Дастер» для охорони громадського порядку. Про це, як повідомляє ZN.UA, розповів начальник обласного управління міліції Сергій Рєзніков.
«Ми обрали найдешевшу модель, вона коштує близько 127 — 130 тисяч гривень. З усіма знижками, які надав дилер», — повідомив він.
Патрулювання одеських вулиць на нових авто правоохоронці планують розпочати з 1 липня нинішнього року.
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