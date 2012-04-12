Одеська міліція купила 53 джипи за гроші невідомих спонсорів (фото)

Одеська міліція отримає 53 позашляховики «Рено Дастер» для охорони громадського порядку. Про це, як повідомляє ZN.UA, розповів начальник обласного управління міліції Сергій Рєзніков.

«Ми обрали найдешевшу модель, вона коштує близько 127 — 130 тисяч гривень. З усіма знижками, які надав дилер», — повідомив він.

«Гроші нам переказує обласна адміністрація, яка знайшла спонсорів. Коли ми дізнаємося їхні імена, то обов`язково публічно подякуємо», — заявив глава облУВС.

Патрулювання одеських вулиць на нових авто правоохоронці планують розпочати з 1 липня нинішнього року.