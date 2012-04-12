Тюремні лікарі заперечують, що Луценка в СІЗО інфікували вірусним гепатитом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Справа в тому, що Юрію Віталійовичу Луценку ніхто ніколи кров не переливав, тому при відсутності факту його заразити було неможливо», - сказав Є.Поляков.

Він додав, що Ю.Луценко проходив дуже тривале і детальне обстеження «для того, щоб не було ось таких спекуляцій».

При цьому Є.Поляков підтвердив, що Ю.Луценко дійсно здавав кров на маркері. «Для того, щоб не поглиблюватися в медицину, там все негативне, крім одного вірусу – TTV-вірусу», - зазначив Є.Поляков, пояснивши, що цей вірус присутній у 75% населення, «ні про що не говорить і не викликає ніколи ніяких захворювань».

Водночас, Є.Поляков зауважив, що результати всіх аналізів надавалися Ю.Луценку і він особисто розписувався у їхньому отриманні.

За словами Є.Полякова, Ю.Луценка неодноразово оглядали і працівники медичної частини СІЗО, і незалежні лікарі. «Діагноз «гепатит» ніколи не виставлявся. Тому, ви мене вибачте, це неправда», - запевнив Є.Поляков.