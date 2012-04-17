Власенко: ми були б вдячні Мельниченку за фактаж про вбивство Щербаня

Про це заявив захисник екс-прем’єра Сергій Власенко, коментуючи пропозицію М.Мельниченка, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«Ми переконані на 100%, що інформація з плівок Мельниченка повністю підтвердить невинуватість Юлії Тимошенко та розкриє імена справжніх замовників убивства», - підкреслив захисник.

«Враховуючи те, як зухвало і цинічно влада фальшує чергову справу проти Юлії Тимошенко щодо вбивства Євгена Щербаня, ми були би вдячні за будь-який фактаж, який доведе абсурдність звинувачень», - заявив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, екс-майор Управління державної охорони М.Мельниченко на своїй сторонці в Фейсбуці заявив, що готовий оприлюднити записи, які стосуються вбивства депутата і бізнесмена Є.Щербаня.

М.Мельниченко написав: “Якщо дуже коротко - то так, в кабінеті Кучми про це вбивство Щербаня говорили”. “Я готовий надати всю наявну в мене інформацію в першу чергу сину Щербаня, щоби він знав правду про вбивство свого батька, якою б вона не була. Також я готовий надати цю інформацію ГПУ, адвокатам Тимошенко,” - наголосив він. При цьому додав: “А в разі згоди (бажано ГПУ), або хоча б однієї з сторін я готовий її оприлюднити”.