Мельниченко готовий оприлюднити записи про вбивство Щербаня

Про це він заявив на своїй сторонці в Фейсбуці.

М.Мельниченко написав: “Якщо дуже коротко - то так, в кабінеті Кучми про це вбивство Щербаня говорили”. “Я готовий надати всю наявну в мене інформацію в першу чергу сину Щербаня, щоби він знав правду про вбивство свого батька, якою б вона не була. Також я готовий надати цю інформацію ГПУ, адвокатам Тимошенко,” - наголосив він. При цьому додав: “А в разі згоди (бажано ГПУ), або хоча б однієї з сторін я готовий її оприлюднити”.

Довідка УНІАН. Депутата і бізнесмена Є.Щербаня та його дружину було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила більш як 20 епізодів, зокрема, вбивства екс-голови Нацбанку України Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнані 8 осіб, усі вони обвинувачуються в бандитизмі. Троє з них - Сергій Кульов, Вадим Болотських і Леонід Добробатько – засуджені до довічного ув’язнення. Костянтин Нікулін і Ігор Пушняков засуджені до 15 років позбавлення волі. Сергій Володченко і Микола Малахов - до 11 років позбавлення волі, Едуард Косигін - до 11,5 року.

У серпні 2011 року перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність екс-прем’єра Юлії Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної у США проти Павла Лазаренка. П.Лазаренко проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком колишнього прем'єр-міністра визнано причетним до вбивства цих людей.

4 квітня на прес-конференції в УНІАН син Є.Щербаня Руслан Щербань заявив, що вважає Ю.Тимошенко та П.Лазаренка причетними до вбивства свого батька, і закликав прокуратуру провести розслідування.

Генпрокуратура повідомила, що перевірить цю заяву Р.Щербаня.

В.Болотських 4 квітня п.р. було етаповано до Київського СІЗО із Слов’яносербської виправної колонії Луганської області.