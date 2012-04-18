Глава клініки «Шаріте»: умови в лікарні «Укрзалізниці» відповідають стандартам

Про це він повідомив в інтерв'ю "Российской газете", яке буде опубліковане у четвер, передає РІА «Новости».

Німецькі лікарі (фахівці клініки "Шаріте") минулої п'ятниці оглянули увязнену екс-прем'єра України Тимошенко. Також вони відвідали клініку української компанії "Укрзалізниця", в якій Мінохоронздоров'я хоче лікувати Тимошенко. Екс-прем'єр, у свою чергу, не бажає лікуватися в цій клініці без висновків німецьких фахівців. Німецькі медики обіцяли передати свої висновки українській стороні до 18 квітня. Вони повинні підготувати два звіти: перший стосуватиметься стану здоров'я Тимошенко, другий, - відповідності харківської лікарні "Укрзалізниці" до необхідних вимог.

Карл Макс Айнхойпл назвав "бездоганними" умови в камері в лікарняному відділенні, де він оглянув Тимошенко. "Я можу підтвердити, що адміністрація, насправді, дуже постаралася, щоб створити відповідні умови", - сказав лікар.

"З усього видно, що влада України докладає великих старань. Ми були в лікарні Української залізниці, що має в своєму розпорядженні великі можливості, як персональні, так і технічні. Це відповідає стандартам", - відповів Айнхойпл на запитання, чи вважає він за можливе лікування Тимошенко в українській лікарні.

При цьому він зазначив, що Тимошенко, у якої, за його словами, "хребетна грижа", не зможе у в'язниці одержати відповідне лікування, "яке б поставило її на ноги".

Тим часом, родичі екс-прем'єра хотіли б, щоб лікування відбувалося в Німеччині. "Лікарня "Шаріте" готова прийняти пані Тимошенко на лікування. У нас вона б напевно змогла повністю вилікуватися", - сказав Айнхойпл.

Державна пенітенціарна служба України, тим часом, поки не одержала висновків німецьких фахівців з лікування Тимошенко. Раніше Айнхойпл заявив, що Тимошенко хвора, і ця хвороба є причиною болю. На його думку, на сьогоднішній день екс-прем'єр через хворобу не може брати участі в судових засіданнях.