Королевська: партійний список «Україна – Вперед!» буде відкритим

Лідер партії "Україна - Вперед!" Наталія Королевська очолить партійний список на виборах до Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це Н.Королевська заявила сьогодні під час виступу на Форумі прихильників Партії Наталії Королевської «Україна – Вперед!».

«Ми йдемо на вибори за списком. Я готова очолити список нашої партії «Україна – Вперед!», – сказала вона.

Н.Королевська також запевнила, що партійний список «Україна – Вперед!» буде відкритим. «Ми запитаємо у людей – кого б вони хотіли бачити своїми представниками у владі. І вони виберуть їх відкритим голосуванням. Ми складемо народний список кандидатів. І, прийшовши до парламенту, ми забезпечимо тотальний громадянський контроль над владою. З опорою на громадянське суспільство, на нових лідерів ми забезпечимо нову якість політики», – сказала Н.Королевська.

Також вона висловила переконання, що її команда здатна запропонувати нову економічну модель, новий план розвитку країни, який забезпечить краще життя більшості українських громадян.