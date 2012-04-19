Письменники пропонують Януковичу «вигідний контракт»

Президенту України Віктору Януковичу запропонували спрямувати свій гонорар за книги (16,4 мільйонів гривень) на закупівлю книжок для бібліотек.

Цю пропозицію озвучили письменники і книговидавці Віталій та Дмитро Капранови в ефірі телеканалу ТВі.

"Письменник отримує 5-10% відсотків від ціни книжки, тому все залежить від накладу… Якщо книжка коштує 50 гривень, то 5 гривень отримаєте максимум. Тепер як розділити 16,4 мільйонів на 5 гривень, то отримаєте цифру в 3,2 мільйони книжок", - зауважили вони.

"Найбільший наклад, який нам відомий, у Павла Загребельного був 0,5 мільйона примірників у радянські часи, тоді коли друкувався роман "Хасеки", - розповіли Капранови.

"Це можна порівняти з накладами Леоніда Ілліча Брежнєва, була у нього така трилогія "Малая земля", "Целина" і "Возрождение". Я думаю, сукупний наклад десь був 3-4 мільйони", - уточнили брати.

Вони також заявили, що "позаторік, коли ще держава Україна купувала книжки для бібліотек, на всю Україну було передбачено 15 мільйонів гривень".

"Ми пропонуємо Віктору Федоровичу вигідний контракт: він дає нам ці 16 мільйонів, 400 тисяч нехай залишить собі, а ми на ці 16 мільйонів постачаємо книжки в українські бібліотеки", - запропонували книговидавці.

"Вікторе Федоровичу, якщо ви хочете цей скандал зам'яти, ми пропонуємо вам зробити чесно: витратити 16 мільйонів на книжки для українських бібліотек… Ми беремо на себе клопіт доставити все до областей, в обласні бібліотеки, як це завжди робиться", - звернулися вони до президента.

"Божимося, що на цьому нічого не заробимо, тільки витрати покриємо", - підсумували Капранови.

Крім того, телеведучий зазначив, що до дискусії на тему літературної творчості Віктора Януковича були запрошені представники Партії регіонів та Гуманітарної ради при президентові, але ніхто із запрошених не погодився прийти.

Як повідомлялося, згідно з декларацією президента, у 2011 році донецька "Друкарня "Новий світ" виплатила Віктору Януковичу авторську винагороду в сумі 16,4 млн. грн. за передані цьому видавництву майнові права.

При цьому в договорі з видавництвом "Новий світ" немає чітких зобов'язань з боку Януковича-автора з видання нових творів.

Президент пообіцяв відправити ці кошти на доброчинність.

Українська правда