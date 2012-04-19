ЗМІ: Мороз прориватиметься у Верховну Раду по мажоритарці

Лідер Соціалістичної партії України (СПУ) Олександр Мороз має намір піти у відставку зі свого поста і на виборах до Верховної Ради України балотуватися по мажоритарному округу.

Про це пише газета «КоммерсантЪ-Украина» (№ 65 від 19 квітня).

Як стало відомо виданню, заяву про відставку О.Мороз написав на початку поточного тижня, але поки не зареєстрував її у секретаріаті партії. Джерела газети в керівництві СПУ стверджують, що О.Мороз планує оголосити про свою відставку на партійному з'їзді, який відбудеться у суботу, 28 квітня. "Олександр Мороз останнім часом багато хворів, значну частину часу він провів у клінічній лікарні "Феофанія", не виключено, що він йде через погіршення здоров'я", - сказав співбесідник газети «КоммерсантЪ-Украина».

У розмові з виданням О.Мороз не став заперечувати можливість своєї відставки, однак говорити прямо про це не захотів. "Партія ухвалила рішення про те, що колишні народні депутати йтимуть до Верховної Ради тільки по мажоритарних округах, тому я маю сам продемонструвати це саме і йти по округу", - заявив він газеті «КоммерсантЪ-Украина», уточнивши, що не зможе очолити виборчий список Соцпартії.

За словами О.Мороза, на час підготовки до виборів СПУ "необхідно максимально сконцентрувати функції людей, які відповідають за проведення виборчої кампанії". "Думаю, що з'їзд визначиться, він ухвалить оптимальне рішення, як мені йти по округу і як при цьому мобілізувати партію. Коли мене питають про лідерство, про те, що я відрікаюся... Можна розглядати будь-які варіанти, окрім одного — зречень жодних не буде", — додав О.Мороз.

Заступник голови СПУ Василь Сільченко підтвердив виданню, що питання зміни керівництва політичної сили обговорюється. "Не виключено, що найближчим часом буде сформовано новий склад політвиконкому, політради партії, а лідер СПУ оголосить про свою відставку. Олександр Олександрович (Мороз - УНІАН) неодноразово говорив, що треба дати дорогу молодим", - відзначив він.

В.Сільченко також повідомив газету, що на пост голови партії претендують кілька осіб. У першу чергу розглядаються три перші заступники лідера СПУ: голова виборчого штабу партії Петро Устенко, колишній голова Фонду держмайна Валентина Семенюк-Самсоненко, співробітник Державного управління справами при Президенті Зиновій Холоднюк. При цьому джерела газети «КоммерсантЪ-Украина» стверджують, що найбільшою підтримкою лідера Соцпартії користується П.Устенко — саме його О.Мороз має намір запропонувати делегатам партійного з'їзду як нового голову партії.