Посол: У США немає доказів причетності Тимошенко до вбивства Щербаня

Надзвичайний та Повноважний посол США в Україні Джон Теффт заявляє, що американська сторона не має жодних офіційних доказів причетності екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко до вбивства депутата і бізнесмена Євгена Щербаня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дж.Теффт заявив сьогодні, відповідаючи на запитання одного із студентів Києво-Могилянської академії після своєї лекції на тему: "Встановлення верховенства права в Україні: розбудова модерного суспільства".

"Колишній прокурор з боку США Марта Борщ заявила публічно на телебаченні, що не має жодних доказів вини Тимошенко. Прокурор не пам`ятає, щоб у США були будь-які докази того, що Тимошенко може бути звинувачена у цьому", - сказав Дж.Теффт.

Американський дипломат також зауважив, що не отримував листа від першого заступника генерального прокурора України Рената Кузьміна з відповідним запитом. "Я не отримував листа пана Кузьміна", - сказав він.

Водночас Дж.Теффт повідомив, що отримав лист сина Є.Щербаня Руслана. "Ми справді отримали листа пана Щербаня. Але ми вважаємо це приватною справою. Він зробив дуже багато різних заяв, він заявив про те, що у 2005 році свідок, який свідчив, сказав, що певним чином пані Тимошенко та пан Лазаренко якісь уклали контракти на людське життя. Ми уважно це вивчили. У нас немає жодних офіційних записів про це", - наголосив дипломат.

Посол США нагадав, що такі звинувачення з боку України грунтуються на інтерв`ю колишнього партнера Павла Лазаренка Петра Кириченка, який дав свідчення проти нього у справі щодо відмивання грошей. "Це інтерв`ю якраз було опубліковано тут, в Україні, у жовтні цього року, коли пан Кузьмін перший раз зробив ці заяви і звинувачення", - пояснив Дж.Теффт.

Як повідомляв УНІАН, колишній заступник генпрокурора США по округу Північна Каліфорнія М.Борщ, коментуючи 19 листопада 2011 року заяви представників Генпрокуратури України, що американська сторона у справі П.Лазаренка має матеріали, що нібито свідчать про причетність Ю.Тимошенко до вбивства екс-голови НБУ Вадима Гетьмана і депутата Є.Щербаня, сказала: "Я бачила повідомлення у пресі на цю тему. Я не можу згадати якихось доказів, крім повідомлень преси, в яких були посилання на показання свідків". "Якщо у Генеральної прокуратури є якісь інші докази, то я з ними не знайома", - додала вона.

У серпні минулого року перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін в інтерв`ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної у США щодо екс-прем`єра П.Лазаренка.

"Це теж стара американська історія. У матеріалах американських кримінальних справ щодо Лазаренка є цікава інформація. Допитаний прокуратурою США свідок у справі Лазаренка прямо сказав, що кілер за вбивство Щербаня одержав гроші з рахунків Лазаренка і Тимошенко. Свідок посилається на розмову із замовником, який сказав: "Юля заплатить", маючи на увазі, що "заплатить за вбивство", - сказав Р.Кузьмін.

Наприкінці 2011 року Р.Кузьмін заявив, що фірма Somali Enterprises перерахувала гроші за вбивство Є.Щербаня. «Гроші, майже 3 мільйони доларів, на рахунки кілерів надійшли від фірм, що належать Лазаренку і Тимошенко. Можливо, я не точно висловився: ці фірми контролювалися цими двома людьми», - уточнив заступник генпрокурора.

4 квітня 2012 року син Є.Щербаня Руслан заявив про можливу причетність Ю.Тимошенко до вбивства його батька і закликав прокуратуру провести розслідування. З аналогічним проханням Руслан Щербань звернувся також до Посольства США в Україні, оскільки у цій країні перебуває під домашнім арештом П.Лазаренко. «На моє переконання, це ланки одного ланцюга», – додав Р.Щербань.

Є.Щербаня було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила більш як 20 епізодів, зокрема вбивства голови НБУ В.Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнані 8 осіб, всі вони обвинувачуються у бандитизмі (ст. 69 Кримінального кодексу України). Троє з них - Сергій Кульов, Вадим Болотських і Леонід Добробатько - одержали довічне ув’язнення. Костянтин Нікулін та Ігор Пушняков осуджені до 15 років позбавлення волі. Сергій Володченко і Микола Малахов - до 11 років позбавлення волі, Едуард Косигін - до 11,5 років.

П.Лазаренко проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком колишнього прем`єр-міністра визнано причетним до вбивства цих осіб.