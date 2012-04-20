Посол США: новий КПК дав прокурорам незамінний інструмент

15:55, 20 квітня 2012
Політика
1449

Кримінальний процесуальний кодекс, прийнятий ВР минулого тижня, дає прокурорам незамінний інструмент для ліквідації злочинних організацій і змов – використання угод про визнання винуватості.

Джон Теффт
Про це, як повідомляє "Закон і бізнес", посол США в Україні Джон Теффт зазначив у своїй промові перед студентами факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія".

За його словами, з досвіду американських обвинувачів, саме за рахунок використання таких угод стає можливим для слідчих притягнути до кримінальної відповідальності вищі ешелони злочинних організацій у злочинах, пов`язаних з шахрайством, корупцією чи торгівлею людьми. Це тому, що свідчення інсайдерів є ключем до виявлення і доказу ролі різних учасників злочинної змови і до знайдення найважливіших доказових матеріалів і активів.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter