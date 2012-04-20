Посол США: новий КПК дав прокурорам незамінний інструмент
15:55, 20 квітня 2012Політика
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Кримінальний процесуальний кодекс, прийнятий ВР минулого тижня, дає прокурорам незамінний інструмент для ліквідації злочинних організацій і змов – використання угод про визнання винуватості.
|Джон Теффт
За його словами, з досвіду американських обвинувачів, саме за рахунок використання таких угод стає можливим для слідчих притягнути до кримінальної відповідальності вищі ешелони злочинних організацій у злочинах, пов`язаних з шахрайством, корупцією чи торгівлею людьми. Це тому, що свідчення інсайдерів є ключем до виявлення і доказу ролі різних учасників злочинної змови і до знайдення найважливіших доказових матеріалів і активів.
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